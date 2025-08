Napoli, le bocciature di Antonio Conte: tre calciatori non sono mai stati nei pensieri del mister

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte comincia a prendere forma, ma c’è bisogno di sfoltire una rosa ritenuta troppo ampia e poco funzionale ai dettami tattici dell’allenatore leccese. In questa fase di valutazione, sono arrivate le prime bocciature eccellenti: Michael Folorunsho, Jens Cajuste e Jesper Lindstrøm, i quali sono stati già ceduti in prestito con diritto di riscatto.

Michael Folorunsho, rientrato alla base dopo una buona stagione al Verona, non ha convinto Conte e ha già salutato nuovamente il club. Per lui si è aperta la porta del Cagliari, dove potrà mettersi in mostra e giocare con continuità.

Stessa sorte per Jens Cajuste, arrivato due anni fa ma mai davvero inseritosi nel contesto tecnico-tattico del Napoli. Anche per lui è in corso una trattativa per una cessione in prestito con diritto di riscatto, con diversi club stranieri alla finestra.

Infine, Jesper Lindstrøm, protagonista di una stagione deludente dopo il suo arrivo dall’Eintracht Francoforte, ha già salutato Napoli con destinazione Wolfsburg. Il fantasista danese spera di rilanciarsi in Germania dove potrà trovare maggiore continuità.

Aurelio De Laurentiis, da abile uomo d’affari, ha scelto di impostare tutte le operazioni in uscita con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro per ciascun giocatore, con l’obiettivo di incassare circa 30 milioni complessivi nella prossima estate. Una strategia che consente al club di non svalutare gli asset a bilancio, dando al contempo tempo ai calciatori per rivalutarsi altrove.

Il Napoli riparte dunque da una selezione attenta e rigorosa, con Conte determinato a plasmare un gruppo solido, privo di esuberi e completamente calato nel suo progetto tecnico. Le cessioni di Folorunsho, Cajuste e Lindstrøm rappresentano solo l’inizio di una rivoluzione che punta a restituire agli azzurri competitività e mentalità vincente.