Napoli, le cifre del mercato di gennaio: con Perez 41 milioni di euro spesi (senza i riscatti di giugno)

La SSC Napoli, come rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SKY, ha perfezionato l’ennesimo acquisto del mercato di gennaio. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Popovic e Dendoncker, la SSC Napoli ha chiuso anche il sesto acquisto del calciomercato invernale.

“È in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: l’accordo tra i due club è ormai in finalizzazione e potrebbe definirsi tutto oggi. È’ ormai una questione di ore”.

“Il costo totale dell’operazione sarà sui 18 milioni di euro: 16 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di euro di bonus. L’Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione”.

NAPOLI, LE CIFRE DEI TRASFERIMENTI DEL MERCATO DI GENNAIO: CON PEREZ SIAMO A 41 MILIONI DI EURO. ALTRI 34 MILIONI PER POSSIBILI RISCATTI A GIUGNO

La SSC Napoli ha quindi deciso di investire parecchio nel mercato di gennaio. Mazzocchi, Ngonge e Perez sono costati poco più di 40 milioni di euro. A questi bisogna poi aggiungere i possibili riscatti, il prossimo giugno, di Traorè e Dendoncker di 34 milioni.