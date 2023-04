Napoli, le condizioni degli attaccanti: Osimhen ancora a parte, Milan sempre più lontano

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista della partita di mercoledì contro il Milan in Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra impossibile un rientro di Victor Osimhen, il quale, anche oggi, ha svolto un lavoro a parte. Questo il comunicato del Napoli: “Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo“.

Oltre Osimhen e Simeone, quindi, anche le condizioni fisiche di Giacomo Raspadori non sembrano ottimali. Il calciatore, infatti, ha svolto lavoro differenziato come Osimhen e il rischio è di non vederlo in campo nella partita contro il Milan.

Ad oggi, quindi, il Napoli rischierebbe di non poter schierare nessun attaccante centrale contro i rossoneri, con Lozano che dovrebbe prendere il posto di uno dei tre.