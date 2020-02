Napoli, le condizioni della sorella di Gattuso: operata nella notte, è in terapia intensiva

Gennaro Gattuso è riuscito nell’impresa di risollevare una squadra senza più motivazioni e ad un passo dal lottare per la zona retrocessione. Ora, dopo due successi consecutivi, gli azzurri sono di nuovo in lotta per l’Europa e la partita contro la Sampdoria ha dato nuovo entusiasmo agli azzurri.

La bella vittoria e le tre partite consecutive vinte, però, sono state oscurate dalla situazione riguardante Gennaro Gattuso. Al termine della partita, infatti, l’allenatore del Napoli è stato contattato dalla moglie Monica per avvertirlo di un malore che ha colpito la sorella. Quest’ultima è stata immediatamente ricoverata all’Ospedale di Busto Arsizio e su Rino Gattuso è caduto il mondo addosso.

A due giorni dalla brutta notizia, arrivano aggiornamenti circa le condizioni della sorella del mister del Napoli.

Secondo quanto appreso da VareseNews, la donna è arrivata da Varese in codice rosso e la situazione era davvero preoccupante. Nella notte è stata operata all’Ospedale di Busto Arsio ed attualmente è in terapia intensiva.

Il mister, dopo essere stato informato dalla moglie, non ha riferito parola allo spogliatoio e subito si è preparato ed è andato via. Questo il motivo per cui la SSC Napoli ha inviato il suo fedele vice, Gigi Riccio, a parlare per suo conto davanti le telecamere al termine della gara contro la Sampdoria. Al momento non si conoscono le cause del malore della sorella di Rino Gattuso.