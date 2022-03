Napoli, le condizioni fisiche di Di Lorenzo: “trauma distorsivo del ginocchio”

Sono ore di preoccupazione quelle del Napoli a causa dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore, infatti, nella gara contro l’udinese ha dovuto abbandonare il campo con l’ausilio delle stampelle. Vediamo le sue condizioni fisiche e i tempi di recupero.

Il comunicato del Napoli

La SSC Napoli ha diramato un comunicato sulle condizioni fisiche del giocatore: “Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l’Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale”.

Tempi di recupero

Per un infortunio del genere che comprende l’esame obiettivo, l’anamnesi, i raggi X e la risonanza magnetica nucleare, potrebbero essere sufficienti un paio di settimane di stop. Se ci dovessero essere danni più serie gravi, allora cambierebbe tutto: in quel caso si parlerebbe di più tempo per recuperare e fare nuovi esami.

Il difensore classe 1993 ha riportato un trauma a seguito di uno scontro con il portiere bianconero Silvestri. Non solo Spalletti, anche Roberto Mancini è in ansia per il giocatore, il quale non vuole affatto rinunciare ai suoi impegni con la Nazionale.

Di Lorenzo è dotato di una buona tecnica di base, una notevole forza e resistenza fisica. Inoltre, è abile nel gioco aereo, sui calci piazzati sia in fase difensiva che in fase offensiva.