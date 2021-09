Napoli, le grandi di Premier puntano Osimhen. Tuttosport : “Lo seguiranno per tutta la stagione”

Le performance di Victor Osimhen in questa prima parte di stagione hanno incuriosito le grandi di Premier che sognano il colpaccio in estate.

Non sono passate inosservate le belle prestazioni che Victor Osimhen ha elargito in queste prime gare tra campionato e Europa League. Il calciatore nigeriano è apparso subito diverso da quello che un po’ laconicamente aveva fatto il suo debutto l’anno scorso agli ordini di Gattuso. L’ex Lille ha capito di fare parte del progetto in maniera profonda e strutturale e si sta impegnando per poter regalare al club le soddisfazioni che merita.

L’articolo apparso nell’edizione odierna di Tuttosport però potrebbe portare nel cuore dei tanti tifosi azzurri un velo di tristezza in un oceano di beatitudine. Pare infatti che i top club inglesi abbiano iniziato a seguire con attenzione sempre maggiore il ventiduenne di Lagos. Una prospettiva non certo invidiabile considerati i colpi di mercato a cui i club di Premier ci hanno abituato anche in un momento così difficile per le finanze post Covid.

Dichiara Tuttosport “La prestazione col Leicester ha messo in vetrina Victor il fenomeno: qualche club di Premier ha deciso di seguirlo per tutta la stagione. Se le premesse sono queste, c’è da giurarlo, il Napoliha piazzato il colpaccio un anno fa“. Sotto questo punto di vista non sembrerebbero più così tanti i quasi 70 milioni di euro versati dai partenopei nelle casse del Lille nell’estate 2019.

“Il cartellino ora finalmente sta generando un dividendo in termini di prestazioni e gol segnati“, conclude Tuttosport. “L’attacco del Napoli è uno dei più competitivi in Europa con Insigne, Mertens, Politano, Ounas, Lozano e Petagna che in pochi possono permettersi”.

La fortuna del Napoli, dunque, sarebbe da ricercare nei suoi centravanti ma anche in mister Spalletti, in grado di farli rendere tutti in maniera nuovamente proficua. A tal proposito è il Corriere del Mezzogiorno a spiegare “Iaquinta, Totti, Dzeko e Icardi, tutti si sono esaltati con Spalletti che ha tracciato la strada ad Osimhen per diventare un extra-bomber: lavorare su scelte e movimenti ascoltando anche i consigli dei compagni e metterci un po’ di qualità in più nel tiro in porta”.