Napoli, le motivazioni dietro le sfogo di Antonio Conte. Massimo Ugolini: “La richiesta di alcuni senatori”

De Laurentiis ha difeso pubblicamente Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, cercando di spegnere le polemiche nate dal duro sfogo del tecnico contro la squadra. Le parole del presidente mirano a ricompattare l’ambiente e a confermare la fiducia nell’allenatore, nonostante le difficoltà di un avvio di stagione deludente.

Lo sfogo di Conte nasce da un confronto interno avvenuto a Castel Volturno, dove alcuni giocatori avevano chiesto di alleggerire i ritmi di lavoro. Il tecnico aveva accettato piccoli compromessi, ma si aspettava una reazione immediata in campo, che invece non è arrivata. La prova di Bologna ha segnato la rottura definitiva.

Ora la frattura è evidente. Conte si sente tradito dal gruppo e ha cambiato approccio, scegliendo la linea dura. Il Napoli, che pochi mesi fa festeggiava lo Scudetto, sembra oggi lontano anni luce da quello spirito vincente che aveva conquistato tutti.

Ai microfoni di SKY, Massimo Ugolini ha dichiarato: “Per comprendere, analizzare e dare un senso allo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, occorre fare un passo indietro di circa due settimane, a Castel Volturno, quando alcuni giocatori del Napoli sono andati a parlare con l’allenatore”

“Giocatori di esperienza, a nome di tutto il gruppo, hanno cercato di trovare un’intesa che potesse in qualche modo rimodulare le attività quotidiane sulla base di una settimana condizionata dal doppio impegno. In buona sostanza hanno chiesto di coniugare il “metodo Conte” con un programma stagionale diverso e un po’ più morbido dal punto di vista dell’organizzazione rispetto all’anno passato”.