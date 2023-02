Napoli, le opinioni di Matri, Parolo e Montolivo

Negli studi DAZN si parla del Napoli e della grande stagione della squadra di Luciano Spalletti. Molti sono gli interrogativi degli opinionisti, principalmente ex calciatori. L’ex calciatore della Juventus, Alessandro Matri, ha dichiarato: “Il Napoli va per la sua strada, ma prima di dare giudizi aspetterei i quarti di finale di Champions League dove gli azzurri affronteranno una big europea“.

Un altro ex calciatore, Marco Parolo, ha dichiarato: “La forza del Napoli è stata principalmente di non sbagliare le partite contro le squadre medio/piccole, però con l’Inter ha perso e con il Milan ha sofferto non poco“.

Conclude Riccardo Montolivo: “I giocatori vanno valutati nel tempo. Bisogna vedere se Osimhen è in grado di ripetersi anche il prossimo anno. Per me si, ma non si può dire“.