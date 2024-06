Napoli, le parole di Kim sul club e Di Lorenzo: “Ho imparato che non posso lamentarmi”

Per la prossima sessione estiva di mercato, tra i tanti nomi citati per il Napoli, spicca quello del difensore Kim, attualmente al Bayern Monaco. Tuttavia, il suo ingaggio risulta troppo oneroso per le finanze del club partenopeo, dunque, la trattativa potrebbe risultare complessa se non impossibile al momento.

Kim su Di Lorenzo: “Ho imparato molto da lui”

Durante un’intervista al portale coreano News.naver, Kim ha parlato di un giocatore che è stato oggetto di critiche in questa stagione, ovvero Giovanni Di Lorenzo.

“Ho imparato molto da lui. Il giocatore che correva più di me al Napoli era il capitano, lavora sodo ogni volta e ha sempre lo stesso atteggiamento.

Ho imparato molto guardandolo giocare diligentemente in ogni partita anche se non riusciva a riposare affatto e allenandosi con la stessa intensità della partita. Ho imparato che non posso lamentarmi“, ha dichiarato Kim.

I tifosi del Napoli sperano che Di Lorenzo resti in squadra e possa tornare a esprimersi ai livelli del passato. Il club azzurro, infatti, non può di certo permettersi un’altra stagione sottotono come quella di quest’anno, motivo per il quale si sta muovendo attivamente per rinforzare la squadra con nuovi talenti.