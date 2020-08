Napoli, le richieste di Rino Gattuso: un acquisto a centrocampo e la permanenza di Hysaj

In casa Napoli si pensa al calciomercato. La rosa partenopea, dopo un anno non proprio esaltante, deve essere rinforzata per consentire a Rino Gattuso di ritornare a giocare nella massima competizione europa il prossimo anno, la Champions League.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha messo mano al portafogli ed ha speso oltre 70 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen, ex attaccante del Lille che il mister partenopeo ritiene un grande giocatore.

Un altro calciatore che il mister vorrebbe in rosa è Jordan Veretout. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio, il quale ha rivelato che “Jordan Veretout è sicuramente un grande calciatore, mister Gennaro Gattuso andrebbe a piedi a Pompei per lui, pur di averlo da De Laurentiis”.

Con l’arrivo di Rino Gattuso in squadra, sono cambiate molte cose. Il tutto è evidente dalla cessione di Allan, considerato imprescindibile da Ancelotti e ai margini con il nuovo allenatore.

Un calciatore che invece è diventato il pupillo del mister è Elseid Hysaj. Addirittura, Rino Gattuso vorrebbe la conferma del calciatore ed avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis di provare a fare di tutto per rinnovargli il contratto. A prescindere dal rinnovo, Gattuso ne ha bloccato la cessione. La sua duttilità e sicurezza è fondamentale per la squadra.