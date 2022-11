Napoli, le ultime di Bargiggia: “Il club segue En-Nesyri e David”

Questa pausa per il Mondiale cade a fagiolo per i club, i quali in vista della fine dei campionati corrono ai ripari. Il Napoli, ad esempio, sta approfittando di questa lunga pausa per mettere ordine in squadra e puntare verso la vittoria dello scudetto, che ad oggi sembrerebbe un’opzione più che concreta. Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime trattive del club azzurro.

Bargiggia: “Il Napoli segue En-Nesyri e David”

Sul suo profilo Twitter Paolo Bargiggia ha svelato alcuni nomi interessanti seguiti dal Napoli in questo periodo.

“Youssef En-Nesyri del Siviglia e Jonathan David del Lille, due tra gli attaccanti seguiti dal Napoli per un’eventuale dopo Osimhen” ha scritto il giornalista su Twitter.

Questo sta a significare che qualora Osimhen dovesse partire la prossima estate, uno dei due potrebbe rimpiazzarlo. È chiaro che per ora si trattano solo di supposizioni, pertanto bisognerà attendere qualche mese per avere più concretezza sull’argomento.