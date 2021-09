Napoli, le ultime sugli infortunati Meret e Ghoulam: i dettagli

Nelle ultime ore il Corriere del Mezzogiorno ha provato a fare il punto della situazione riguardo agli infortuni in casa Napoli. Oltre ai vari Demme, Lobotka e Mertens, il quotidiano ha deciso di concentrarsi soprattutto su due calciatori azzurri: Alex Meret e Faouzi Ghoulam.

Alex Meret è fermo ai box dalla partita casalinga contro il Genoa. In quell’occasione il portiere friulano rimediò una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. L’infortunio non è ancora entrato del tutto e per tale motivo ci sarà ancora bisogno di tempo per vedere l’ex SPAL tornare a lavorare in gruppo.

Tempi minori occorrono invece per tornare a vedere Faouzi Ghoulam nella lista dei convocati. Il terzino algerino si è ormai messo alle spalle il lungo calvario che lo tiene da parecchi mesi lontano dai campi e si allena in gruppo già da una settimana.

Inoltre nelle ultime ore l’ex Saint-Etienne si è sottoposto ad una visita medica a Villa Stuart che ha dato esito completamente positivo. Un’ottima notizia dunque per Ghoulam, che può così procedere spedito verso la sua prima convocazione in stagione, in attesa di ritrovare una buona condizione fisica.

Di pari passo a quello di Ghoulam procede anche il recupero di Dries Mertens, che insieme all’algerino si allena ormai da tempo in gruppo. Per Luciano Spalletti i due calciatori non sono ancora pronti ad essere convocati, ma tra qualche settimana i tempi saranno finalmente maturi.