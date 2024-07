Napoli, le valutazioni di Conte. Repubblica: “Più bocciati del previsto, i 5 calciatori sulla corda”

“C’è tanto entusiasmo dai tifosi, ma noi dobbiamo essere concentrati perché c’è da lavorare per fare meglio dello scorso anno. Non mi aspettavo niente, ma di fare delle valutazioni. Giusto farle, mi sto accorgendo è che c’è tanto da lavorare”, sono queste le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte ai tifosi partenopei presenti a Dimaro.

In questi primi giorni, il mister azzurro ha fatto le sue prime valutazioni. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica, “il tecnico sta completando le sue accurate valutazioni sui giocatori presenti in Val di Sole e alla fine potrebbero esserci più bocciati del previsto: con sulla corda soprattutto Ostigard, Natan, Mario Rui, Juan Jesus e Lindstrom”.

LE PRIME VALUTAZIONI DI ANTONIO CONTE A DIMARO, CINQUE CALCIATORI POSSONO ANDARE VIA. ORMAI DECISO IL FUTURO DI VICTOR OSIMHEN, L’ATTACCANTE LASCERA’ IL CLUB AZZURRO

Queste le dichiarazioni di Conte sul suo attaccante: “I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito”.

“Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni. Non ci saranno problemi”.