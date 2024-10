Napoli-Lecce, le formazioni: Conte cambia l’attacco, sorpresa nell’11 titolare

Napoli e Lecce scenderanno in campo sabato 26 ottobre alle ore 15. L’allenatore partenopeo, Antonio Conte, prepara dei cambiamenti per via, poi, del turno infrasettimanale che vedrà gli azzurri sfidarsi a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca.

In particolare, rispetto all’ultima partita, andranno in panchina Spinazzola, Kvara e Politano. Al loro posto ci saranno Olivera, Neres e Ngonge. A centrocampo, invece, d’obbligo la presenza di Gilmour per via dell’infortunio rimediato in Nazionale da parte del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. Allenatore: Antonio Conte.

LECCE (4-3-3): Falcone; Jean, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Oudin, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti