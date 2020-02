Napoli-Lecce, le formazioni: Gattuso esclude tre big, esordio dal 1′ per un nuovo acquisto

Il Napoli è ritornato a dar spettacolo con Gennaro Gattuso in panchina. La squadra azzurra, infatti, anche grazie ai nuovi acquisti, sembra aver ritrovato equilibrio e i risultati iniziano a vedersi. Proprio per tale ragione, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai deciso di continuare con l’attuale mister anche nella prossima stagione.

Gennaro Gattuso, infatti, è subito entrato nel cuore dei tifosi in poco tempo. In occasione della gara del San Paolo contro il Lecce, il mister sarebbe pronto a schierare delle novità dal primo minuto. Mettendo da parte possibili colpi di scena, le formazioni titolari dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Politano, Insigne, Milik.

LECCE: Vigorito; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Petriccione, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula.

Il Napoli, quindi, potrebbe scendere in campo con diverse novità a partire dal portiere titolare. Gennaro Gattuso, infatti, sembra puntare maggiormente su Ospina per la sua qualità nel far girare la palla. In difesa ritornerà Kalidou Koulibaly, il quale si è ripreso dall’infortunio che l’ha tenuto fermo per oltre un mese.

Gennaro Gattuso, quindi, sarebbe pronto ad escludere diversi calciatori. Primo fra tutti José Maria Callejon. Quest’ultimo, infatti, lascerà Napoli al termine della stagione e per questo motivo il mister vuole iniziare a testare Matteo Politano arrivato in azzurro per una cifra considerevole. Non sarà della gara nemmeno Fabian Ruiz. Nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista ha avuto una forte febbre e per questo dovrebbe partire dalla panchina, così come Hysaj. Anche Dries Mertens sarà escluso e non sarà titolare nonostante il gol contro la Sampdoria.