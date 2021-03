Napoli, l’entourage di Senesi: “Con gli azzurri contatti continui, ma occhio alla clausola da 50 mln”

Proseguono le trattative per quelle che saranno le prossime operazioni in entrata e in uscita della prossima sessione di calciomercato di giugno, e la dirigenza partenopea è al lavoro per mettere a punto un colpo in difesa: quello di Marcos Senesi.

Danilo Caravello, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà dell’argentino, nel curare gli interessi del difensore del Feyenoord, è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV, facendo alcune dichiarazioni proprio sulla situazione del giocatore.

“Champions? De Laurentiis potrebbe permettersi qualsiasi cosa, l’importante è volerlo e seguire una linea. Poi trattenere un big significa sempre sapere cosa trovi dall’altra parte: magari devi rifiutare offerte molto alte, poi devi ritoccargli l’ingaggio. E con il rischio di tenere giocatori anche a fine ciclo e dal rendimento più basso”, ha detto l’agente, come riportato da Napolimagazine.com.

“Senesi? Gli olandesi da sempre sono abili commercianti, ogni anno che passa il giocatore si fa più forte ed il prezzo si alza: adesso stanno provando a fargli rinnovare il contratto, per portare la clausola rescissoria a 50 milioni di euro”.

“L’anno scorso ne chiedevano 15-18, col rialzo della clausola diventerebbe giocatore da top club. Marcos vuole restare in Olanda? In caso di offerta da un campionato più competitivo, come quello italiano che lo affascina, verrebbe di corsa. Ma se nessuno accontenta il Feyenoord, non romperà con il club che ha creduto in lui portandolo via dall’Argentina. Senesi dal San Lorenzo l’avresti portato via a cifre abbordabili, adesso costa il doppio se non il triplo”.

“Ultimi contatti col Napoli? Ci lavorano soprattutto i miei partner, siamo sempre in contatto con tanti club. Soprattutto in questo periodo in cui non puoi incontrarti di persona, ma c’è dialogo. Col Napoli c’è contatto continuo e rapporto importante, piace a loro come ad altri club. Però non si sono mai create le giuste basi per parlarne: da qui ad un mese gli obiettivi saranno definiti, speriamo il mercato possa decollare”.