Napoli, l’esperienza di Dragusin non è positiva: pochi minuti giocati ed ora la rottura del crociato

Lo scorso anno, la SSC Napoli era alla ricerca di un nuovo difensore. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Radu Dragusin il profilo ideale per rinforzare la squadra ma, quest’ultimo, ha poi deciso di provare una grande esperienza in Premier League, al Tottenham.

A quasi un anno di distanza, il difensore non è riuscito a consolidare la sua posizione in squadra. In oltre un anno di esperienza in terra inglese, sono solo 2.180 minuti giocati. A Napoli sicuramente avrebbe avuto maggiore spazio considerando i problemi difensivi azzurri e, considerando le qualità del ragazzo, sarebbe diventato un perno della squadra in poco tempo. Ora il difensore è anche sfortunato con un infortunio al crociato che lo farà ritornare in campo solo a fine anno.

Queste le dichiarazioni dell’agente dopo la conclusione della trattativa con il club inglese: “Il Napoli c’era dall’inizio in maniera molto concreta, ho parlato tante volte con De Laurentiis. Lo voleva anche il Milan ma il ragazzo ha preferito andare all’estero anche per il suo legame con i tifosi del Genoa”

“Ma Radu non voleva andare in un’altra squadra italiana, non voleva neanche lasciare il Genoa a metà stagione… pensava più ai tifosi rossoblu che alla sua carriera. Il Milan invece ha fatto un sondaggio, ho parlato con Moncada ma gli ho detto che avevamo già scelto gli Spurs. Siamo felici della scelta, Radu quando dà la parola la mantiene. Sempre”.