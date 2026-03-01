domenica, Marzo 1, 2026
Calcio

Napoli, l’esperienza di Lorenzo Lucca in Inghilterra è già finita: tornerà a giugno

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Fonte: Wikimedia Commons.

Il destino di Lorenzo Lucca sembra ormai segnato: a fine stagione l’attaccante rientrerà al Napoli, mettendo fine alla sua esperienza inglese. Una decisione che nell’ambiente circolava già da tempo e che nelle ultime ore ha trovato un’ulteriore conferma. Il club partenopeo riaccoglierà dunque il centravanti classe 2000, chiamato a rilanciarsi dopo mesi non semplici.

A fare chiarezza è stato Nicolò Schira, intervenuto con un messaggio pubblicato su X: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il Nottingham Forest non ritiene soddisfacente il rendimento del giocatore e non attiverà la clausola di riscatto da 35 milioni di euro. Una scelta che chiude di fatto ogni possibilità di permanenza in Premier League e spalanca le porte al ritorno in azzurro già dal prossimo giugno.

Non è soltanto una questione tecnica. In Inghilterra, infatti, l’impatto di Lucca avrebbe lasciato perplessi anche sotto altri aspetti. I tifosi del Nottingham sarebbero rimasti spiazzati dall’atteggiamento del giocatore, mentre, secondo quanto dichiarato da Luca Marchetti a Radio Marte, alcuni suoi comportamenti non starebbero convincendo né la società né la piazza. Un insieme di fattori che avrebbe inciso in maniera determinante sulla decisione finale.

Per il Napoli si apre ora una fase di riflessione: valutare se integrare nuovamente l’attaccante nel progetto tecnico o se considerare altre soluzioni sul mercato. Il potenziale fisico e le qualità di Lucca restano evidenti, ma servirà una svolta per trasformare le aspettative in certezze.

