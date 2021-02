Napoli, l’ex addetto stampa Sparnelli: “Giuntoli via in estate, idea Sartori dall’Atalanta”

Massimo Sparnelli, ex addetto stampa della SSC Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione televisiva Tifosi Napoletani, in onda su Tele A. Tra i vari temi toccati vi è in particolare l’attuale situazione dirigenziale del Napoli che, a detta di Sartori, potrebbe subire importanti cambiamenti in estate. Ecco dunque le sue parole.

“Ho due notizie clamorose sul Napoli. Ho già detto in passato che i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis, nonostante quello che si legge, sono buoni. C’è grande stima tra i due. Ci sarà però un agnello sacrificale e sarà Giuntoli”.

“Da quanto mi risulta l’attuale Direttore Sportivo del club azzurro potrebbe lasciare la Campania a fine stagione. La seconda bomba che voglio rivelarvi stasera è strettamente legata alla prima. Mi riferisco al sostituto di Cristiano Giuntoli. Mi risulta che i rapporti tra Giovanni Sartori e Gian Piero Gasperini non siano dei migliori. Ecco allora che l’attuale dirigente dell’Atalanta potrebbe approdare al Napoli”.

Una bomba clamorosa, non tanto per l’eventuale addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che era ormai nell’aria da molto tempo. Il nome di Giovanni Sartori è molto pesante, un direttore sportivo che negli ultimi anni si è attestato su livelli altissimi e che ha caratterizzato positivamente il progetto Atalanta.

Da capire ovviamente se questa strada possa diventare realtà o se sia destinata a rimanere una mera ipotesi. Ciò che sembra certo al momento è che, nonostante i tweet di facciata, qualcosa in casa Napoli tra allenatore e direttore sportivo dovrà cambiare.