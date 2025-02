Napoli, l’ex Behrami: “Mi aspettavo Conte avesse un piano B, gli ingressi non hanno cambiato molto”

Negli studi di DAZN sono intervenuti ex calciatori del Napoli, tra i tanti Ciro Ferrara, Valon Behrami ed Emanuele Giaccherini, i quali hanno parlato della partita pareggiata dagli azzurri contro l’Udinese allo stadio Maradona e di una gara che gli azzurri non hanno affrontato al meglio.

In particolare, Behrami si sarebbe aspettato qualcosa in più dai cambi di Antonio Conte, i quali hanno invece deluso e non sono riusciti a ribaltare la partita: “Non si può parlare di involuzione, ma è chiaro che più si va avanti e più le squadre si preparano bene”.

“Mi aspettavo forse che il Napoli avesse un piano B e invece gli ingressi non hanno cambiato molto. Oggi gli esterni non hanno funzionato. È di auspicio per il futuro, ci possono essere delle indicazioni importanti. Oggi c’era la voglia di andare a vincerla subito e hanno sprecato tanto”.

NAPOLI, LE PRIME LINEE COMINCIANO A MOSTRARE SEGNI DI SOFFERENZA: LE SOSTITUZIONI DI ANTONIO CONTE NON HANNO DATO FRESCHEZZA ALLA SQUADRA

Un pareggio, per gli azzurri, che sa di sconfitta. Domani sera l’Inter, contro la Fiorentina, potrebbe approfittarne e ridurre lo svantaggio da quattro ad un solo punto in attesa dello scontro diretto che ci sarà nelle prossime settimane.