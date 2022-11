Napoli, l’ex Cannavaro: “Kim può diventare tra i migliori al Mondo. Sugli azzurri…”

Ai microfoni de Il Mattino è intervenuto l’ex difensore di Napoli e Juventus, Fabio Cannavaro. Tra i vari temi discussi, si è è parlato del Napoli e di un calciatore in particolare, il difensore Kim.

“Sono anni che vedo Kim. Era in Cina. L’Udinese mi chiamò per chiedermi notizie e io dissi che se si toglieva delle amnesie diventava uno dei più forti al mondo. Le amnesie di cui parlavo le ho riviste per qualche istante contro l’Udinese”.

“Ecco: mi aspetto la sua consacrazione a Doha. Come sono curioso di vedere in azione van Dijk con l’Olanda: un conto è il club, un conto è la nazionale”.

L’ex difensore della Nazionale italiana si è poi soffermato su quello che potrebbe succedere al club di Aurelio De Laurentiis nelle prossime settimane.

“Il Napoli, che tutti hanno snobbato, deve prepararsi a subire attacchi anche psicologici di ogni tipo da parte di chi non si arrende all’idea di aver già perso lo scudetto. Ma avendo dalla sua Spalletti: l’unico che sa come si gestisce una pausa così lunga in inverno, avendolo già fatto ai tempi dello Zenit”.