Napoli, l’ex Hysaj criticato dai tifosi della Lazio: “Ci hanno riservato un bel pacco”

Il Napoli, in questa stagione, è in lotta per lo Scudetto. L’allenatore Luciano Spalletti è riuscito a conquistare un bel bottino nonostante la squadra sia praticamente rimasta la stessa dello scorso anno.

Nella passata stagione, in più, a Napoli erano presenti calciatori in grado di far rifiatare i titolarissimi, con uno in particolare, Elseid Hysaj, in grado di alternarsi su entrambe le fasce laterali.

Il suo addio alla Campania, però, non è stato molto fortunato. Nonostante sia andato alla Lazio dove ha incontrato Maurizio Sarri, le sue prestazioni sono sotto la media.

I tifosi biancocelesti, infatti, si stanno lamentando per l’acquisto, seppur arrivato a parametro zero: “Il Napoli ci ha riservato un bel pacco“, “Non mi sembrava così inutile nel Napoli“, sono alcuni dei commenti che si leggono sul web.

L’esperienza post-Napoli, quindi, è per ora fallimentare. Il calciatore biancoceleste, in ogni caso, è ancora un pupillo del suo allenatore il quale lo impiega con costanza nella sua squadra.