Napoli, l’ex medico dell’Italia Castellacci: “Mertens al 100% tra tre o quattro mesi”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana ed ora in Cina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della vittoria dell’Italia all’ultimo Europeo ed anche di un calciatore del Napoli, Dries Mertens.

“Non so se è stato operato in artroscopia o meno, perché i tempi di recupero sono diversi. Se è stato operato in artroscopia, sono ridotti, se è stato operato non in artroscopia, sono più lunghi. Credo che per rivederlo al 100% in campo, serviranno almeno 3-4 mesi“

“L’Italia veniva da una situazione drammatica, non qualificarsi al mondiale nel 2018 era una catastrofe sportiva, per una nazionale con quattro vinti”.

Non arrivano, quindi, buone notizie per Dries Mertens. A causa dell’infortunio, infatti, l’attaccante salterà la prima parte della stagione e potrebbe tornare utile a Luciano Spalletti solo nel mese di novembre.

Castellacci ha infine dichiarato: “Mancini è stato bravo a ripartire con un nuovo corso, creando un gruppo molto unito”.