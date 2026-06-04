Il futuro di Victor Osimhen appare sempre più lontano dal Galatasaray. L’attaccante nigeriano è destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo e diverse big europee sono già pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo una stagione positiva, ma non esaltante, il bomber vuole compiere un ulteriore salto di qualità.

Il sogno di Osimhen sarebbe quello di approdare alla Juventus e lavorare nuovamente con Luciano Spalletti, tecnico che lo ha valorizzato ai tempi del Napoli. Tuttavia, la clausola anti-Italia inserita da Aurelio De Laurentiis rappresenta un ostacolo quasi insormontabile e rende estremamente difficile un trasferimento in bianconero.

Per questo motivo prende sempre più corpo la pista che porta in Premier League. In particolare, il Manchester United sarebbe alla ricerca di un centravanti di livello internazionale e il profilo del nigeriano risponde perfettamente alle esigenze del club inglese. La disponibilità economica dei Red Devils potrebbe fare la differenza nella corsa al giocatore.

Da non sottovalutare nemmeno il Paris Saint-Germain, da tempo interessato all’ex Napoli. Il club francese ha la forza economica per chiudere l’operazione, ma le rigide regole sugli stipendi imposte da Luis Enrique potrebbero rallentare la trattativa. Al momento, dunque, l’Inghilterra sembra la destinazione più probabile per il futuro di Osimhen.