Napoli, l’ex Osimhen vorrebbe un altro calciatore partenopeo al Galatasaray

Il Napoli continua a essere una vetrina di talento capace di attirare l’attenzione dei grandi club europei. Le prestazioni offerte dagli azzurri nelle ultime stagioni non sono passate inosservate e diversi calciatori della rosa partenopea sono finiti stabilmente sui taccuini di società straniere, pronte a muoversi in caso di spiragli sul mercato. Tra i nomi più appetiti c’è senza dubbio Zambo Anguissa. Da mesi il Galatasaray segue con grande interesse il centrocampista camerunense, ritenuto il profilo ideale per rinforzare la mediana del club turco.

Un interesse concreto, che affonda le radici già nello scorso ottobre, quando a spingere per il suo arrivo a Istanbul sarebbe stato addirittura un ex Napoli come Victor Osimhen, oggi punto di riferimento del club giallorosso.

Nonostante le sirene estere, il futuro di Anguissa sembra però ancora legato all’azzurro. Il centrocampista, pilastro del Napoli e tra i più continui per rendimento, è attualmente al lavoro con la società per il rinnovo di contratto, segnale chiaro della volontà reciproca di proseguire insieme.

Il club, dal canto suo, è consapevole del valore del giocatore e non intende privarsene facilmente. La situazione di Anguissa rappresenta solo uno degli esempi di quanto il Napoli sia tornato centrale nel panorama europeo: una squadra capace di valorizzare i propri calciatori, rendendoli desiderati sul mercato.