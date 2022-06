Napoli, l’ex PSG potrebbe arrivare in questa stagione

Ancora nessuna conferma ma sembra sempre più concreto l’arrivo di Salvatore Sirigu a Napoli.

La società, infatti, è alla ricerca di un secondo da affiancare a Meret e il portiere sardo potrebbe essere proprio il suo valore aggiunto fornendo garanzie fisiche, tecniche e morali. I due, tra l’altro, hanno già condiviso spogliatoi e l’esperienza in nazionale.

Sirigu è ormai in scadenza di contratto con il Genoa e su di lui ci sono diverse società. Il Napoli potrebbe puntare su di lui e sulla questione il suo agente, Giovanni Branchini, ha dichiarato: ”Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà”