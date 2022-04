Napoli, Liberato Ferrara: “Aurelio De Laurentiis sta per vendere la società”

Nel suo editoriale su areaimpresenetwork.it, il giornalista Liberato Ferrara ha parlato del Napoli e di una possibile cessione del club azzurro da parte del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.

“Il presidente e imprenditore Aurelio De Laurentiis sta per vendere il Napoli. Pochi dubbi su questo. Non senza qualche ragione De Laurentiis sostiene che quando ha preso il Bari la normativa era diversa“.

“Se la normativa non dovesse cambiare De Laurentiis si vedrebbe costretto a svendere a stretto giro una delle sue società“.

La rivelazione del giornalista, se confermata, sarebbe davvero clamorosa, con il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe cedere la società a cui è tanto legato.

Liberato Ferrara ha infine scritto: “Perché vendere il Napoli e non il Bari? Semplice: non essendo stupido De Laurentiis ha capito bene che non ha la forza per tenere una società come quella azzurra“.