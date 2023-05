Napoli, l’idea di De Laurentiis per sostituire Giuntoli

Ci siamo, dopo otto anni anche Cristiano Giuntoli si prepara a salutare il Napoli. Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a ‘Giochiamo d’Anticipo’, trasmissione in onda su Televomero, e ha parlato del futuro del ds del club azzurro.

L’idea di De Laurentiis

“A Napoli continuano i festeggiamenti, anche se non si è capito ancora quando so iniziati di preciso. La città è in festa da mesi ed è bellissimo. In questa festa si inserisce il discorso del rinnovamento” ha esordito il giornalista.

“Il rapporto con Giuntoli è chiaramente arrivato al termine. Sono stati otto anni meravigliosi, la conquista dello scudetto è l’apice. Non bisogna però dimenticare che in questi otto anni ci sono stati anche momenti di tensione, di amarezza.

Quindi credo che alla fine, trovando un accordo tra Giuntoli e ADL, le strade si separeranno. Per lui l’operazione migliore fatta in questi otto anni è stata Osimhen e considerando il momento in cui è stata fatta, gli va dato il merito di aver avuto coraggio di spendere tanto quando nessuno spendeva.

Per il futuro il Napoli sta pensando a Ciro Polito, di cui sa tutto dall’esperienza a Bari e Pietro Accardi, probabilmente tra i migliori oggi e nel futuro prossimo” ha concluso Francesco Modugno.