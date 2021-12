Napoli – Lille, c’è l’accordo con Mandava per giugno: la situazione

Secondo il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, il club di De Laurentiis avrebbe ormai in pugno Reinildo Mandava. Il terzino sinistro del Lille ha il contratto in scadenza a giugno 2022, e secondo le indiscrezioni avrebbe già un accordo con la squadra partenopea.

Forte di questo accordo, secondo Auriemma il Napoli vorrebbe addirittura provare ad anticipare l’acquisto a gennaio. Ovviamente in tal caso qualche milione dovrà essere versato nelle casse del Lille, ma si parlerebbe di una cifra molto bassa.

Pur non chiedendo mai nulla, Luciano Spalletti sa bene che la rosa del suo Napoli necessiterebbe di un rinforzo sulla fascia sinistra della difesa. In questo ruolo infatti non esiste una vera alternativa a Mario Rui, con Faouzi Ghoulam che continua a non convincere dal punto di vista atletico.

Quello del terzino sinistro potrebbe essere così l’unico acquisto della sessione invernale del calciomercato del Napoli. L’altra eventuale operazione in entrata sarà legata al destino di Kostas Manolas, il quale sembra ormai certo dell’addio.

In caso di cessione già a gennaio, Cristiano Giuntoli dovrà necessariamente acquistare un difensore centrale sul mercato. Tra i nomi in lista, su tutti vi è Armando Izzo, difensore napoletano finito ai margini del progetto tecnico del Torino.