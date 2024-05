Napoli, Lindstrom ancora bocciato: anche un altro calciatore ha deluso le aspettative

Ancora una sconfitta per il Napoli. La squadra di Francesco Calzona ha rimediato l’ennesima sconfitta contro il Bologna, una prestazione pessima che conferma la stagione negativa di quest’anno.

Il mister azzurro non si aspettava una situazione del genere quando ha deciso di sposare la causa azzurra ed ora aspetta solo il termine della stagione per ritornare ad allenare la Slovacchia.

Ancora una volta è stato bocciato Jesper Lindstrom. L’acquisto più costoso della scorsa estate non è nemmeno entrato in campo contro il Bologna e dopo essere stato bocciato da Rudi Garcia e Walter Mazzarri, anche Francesco Calzona non sembra puntare sull’attaccante danese. De Laurentiis, su Lindstrom, ha sempre puntato ma forse anche lui, ora, si starà ricredendo.

NON SOLO LINDSTROM, ANCHE NGONGE HA DELUSO LE ASPETTATIVE DOPO UN BUON INIZIO

Un altro attaccante costato caro, questa volta durante il mercato di gennaio, è stato Ngonge. Quest’ultimo, dopo un buon inizio, si è lentamente spento anche per colpa per un infortunio che l’ha tenuto fermo per diverse settimane.