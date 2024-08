Napoli, Lindstrom ed Ostigard ceduti da Conte: il difensore era un pupillo di Spalletti e Mazzarri

Leo Ostigard e Jesper Lindstrom hanno detto addio alla SSC Napoli. I due calciatori, di comune accordo con società e mister, hanno deciso di lasciare la squadra e per questo iniziare una nuova avventura. Il primo è andato in Francia, al Rennes, il secondo, invece, ripartirà dalla Premier League, dall’Everton.

Entrambi sono stati sotto esame durante il ritiro a Dimaro e, probabilmente, non hanno superato il test con Antonio Conte, il quale avrà quindi optato per la loro cessione con nuovi innesti. Ma i motivi della loro cessione possono derivare anche da un mancato adattamento al nuovo modulo o dalla voglia di rivalsa in un altro club per avere maggiore spazio.

In ogni caso Lindstrom ed Ostigard sono state le prime cessioni eccellenti del nuovo corso. Il nuovo allenatore ha deciso di puntare su nuovi calciatori e la ricostruzione è avvenuta anche con l’utilizzo di un nuovo modulo che prevede la difesa a tre.

CESSIONE OSTIGARD, IL DIFENSORE NON E’ RIUSCITO AD EMERGERE CON LA MAGLIA DEL NAPOLI: LUCIANO SPALLETTI E WALTER MAZZARRI I CUI MISTER CHE HANNO PUNTATO SU DI LUI

Oltre che Spalletti nell’anno dello Scudetto, anche Walter Mazzarri puntava molto sull’ex Genoa. Il mister lo riteneva un grande difensore, soprattutto sulle palle alte, e con lui puntava a crescere molto. L’esperienza di Mazzarri, però, è stata breve ed Ostigard ha poi giocato poco.