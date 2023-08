Napoli, Lindstrom ha detto sì: è il quinto acquisto estivo di ADL, affare da 35 milioni di euro

Dopo Natan, Cajuste, Caprile e Cheddira, la SSC Napoli ha perfezionato l’acquisto del quinto colpo per il mercato estivo, l’attaccante Jesper Lindstrom. Nella giornata di domani il calciatore sosterrà le visite mediche e si accaserà al club partenopeo come confermato da Gianluca Di Marzio: “Il Napoli ha ormai chiuso per Jesper Lindstrom. Il classe 2000 arriverà dall’Eintracht Francoforte e sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì. Poi si procederà con firma e annuncio ufficiale“.

La fumata bianca è arrivata nella giornata di ieri e il calciatore ha accettato subito la destinazione partenopea. Per Lindstrom pronto un contratto di cinque anni a circa 2.3 milioni di euro a stagione, la stessa cifra che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva offerto ad Hirving Lozano per rinnovare il suo contratto.

In merito alle cifre, Jesper Lindstrom dovrebbe trasferirsi in Campania per un importo che, bonus compresi, potrebbe arrivare a circa 35 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, quindi, ha investito la somma destinata all’acquisto di Gabri Veiga nel nuovo attaccante.

L’arrivo di Lindstrom prelude all’addio di Hirving Lozano, o comunque la sua permanenza da fuori rosa. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, era stato chiaro col calciatore che ora dovrà trovarsi una nuova destinazione.