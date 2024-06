Napoli, Lindstrom in trattativa per andare in prestito al Lione

L’Olympique Lione ha avviato i negoziati con il Napoli per ottenere Jesper Lindstrom in prestito. La notizia proviene dal portale francese Foot Mercato, che riferisce di discussioni in corso tra i due club. Fonti vicine alla società partenopea indicano che l’accordo tra le parti sarebbe quasi concluso.

Lindstrom ha dato l’ok

Resta da definire se l’operazione si concretizzerà come un prestito secco o se includerà un diritto di riscatto, come preferito dall’OL, o addirittura un obbligo di riscatto. La cifra per l’eventuale riscatto si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Jesper Lindstrom, ex giocatore dell’Eintracht, avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento a Lione.