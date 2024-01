Napoli, Lindstrom può essere l’uomo in più del 2024

Il mercato di gennaio regalerà a mister Mazzarri almeno quattro nuovi elementi. Il primo è stato Mazzocchi, il secondo, probabilmente, Lazar Samardzic. Nei prossimi giorni, però, i tifosi azzurri si aspettano almeno un difensore centrale e un altro centrocampista che possa coprire il buco lasciato da Anguissa, via per la Coppa d’Africa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, potrebbe già aver trovato un nuovo elemento per la nuova stagione. Non un nuovo acquisto, ma un calciatore che fino a questo momento non è stato utilizzato: Jesper Lindstrom.

LINDSTROM COME ‘NUOVO ACQUISTO’ DELLA SSC NAPOLI, SARA’ L’UOMO IN PIU’ DEL 2024?

Sia Garcia che Mazzarri non l’hanno utilizzato molto, ma la sua condizione ora sembra in miglioramento. Linstrom potrebbe quindi essere l’uomo in più di cui ha bisogno l’allenatore in questo difficile periodo.