Napoli, Lindstrom può salutare: per lui solo Bundesliga

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, l’arrivo di Cyril Ngonge al Napoli potrebbe essere un chiaro indizio di addio per Jesper Lindstrom

14 presenze, 299′ minuti giocati e poco spazio per il suo talento. Jesper Lindstrom può dire, per ora, di aver fallito l’impatto con il pianeta Napoli. Il giocatore danese era arrivato dall’Eintracht Francoforte quest’estate con grandi aspettative, ma prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri sembrano non aver valorizzato il suo talento.

Tanto che ora si parla di un possibile addio anticipato per il danese, che vuole mettersi in mostra in questa seconda metà di stagione senza dover per forza perdere tempo. Il giocatore danese ha buon mercato, anche se per ora potrebbe finire per tornare in prestito solo in Bundesliga.

Ecco perché

Il calciatore potrebbe, difatti, soltanto giocare in Bundesliga in prestito all’Eintracht Francoforte nel caso in cui dovesse salutare Napoli. Il giocatore, infatti, secondo i regolamenti della FIFA non potrà indossare una terza maglia in questa stagione, avendo giocato e disputato più di due partite con le maglie del club tedesco e quella del club italiano.

L’ipotesi di prestito è possibile, anche se per ora i tedeschi non sembrano aver mosso ciglio per tornare sul giocatore. Un suo arrivo lontano da Napoli, per ora, è un’ipotesi remota e i partenopei sanno che per poterlo monetizzare dovranno aspettare l’estate. Intanto, si spera che il giocatore si svegli anche se appare improbabile che trovi ulteriore minutaggio. Mazzarri sembra intenzionato a far giocare maggiormente Ngonge, arrivato proprio per fare lo stesso ruolo.