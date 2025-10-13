Napoli: Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni

Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall’ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. La chiusura avrà inizio oggi, lunedì 13 ottobre, fino a giovedì 16 ottobre, per permettere gli interventi di verifica e manutenzione in linea, in vista dell’apertura della stazione Tribunale.

CHIUSA LA LINEA 1 – Dopo l’apertura della stazione Centro Direzionale, Napoli si prepara ad una nuova inaugurazione. Proprio per questo è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana del capoluogo campano, così da permettere l’apertura della stazione Tribunale che avrà due ingressi, uno in via Domenico Aulisio e l’altro in via Nuova Poggioreale.

Per consentire le prove tecniche, la linea chiuderà due ore in anticipo, garantendo le due ultime corse alle 20,48 da Piscinola e alle 21,16 dalla stazione Centro Direzionale. Questa chiusura avverrà il 13 ottobre 2025 fino a giovedì, 16 ottobre 2025.

Riguardo questa chiusura anticipata, Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti, come riporta Fanpage.it, spiega:

“L’apertura della nuova stazione Tribunale della metro Linea 1 è un traguardo importante per la città di Napoli. Potenziare il trasporto pubblico è fondamentale, per avere una città al passo con i tempi ed offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Stiamo lavorando costantemente per raggiungere gli obiettivi e vigileremo sui tempi di consegna alla cittadinanza di queste importanti infrastrutture”.