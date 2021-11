Napoli, l’Inter ci aveva provato per Insigne offrendo Sanchez e 15 milioni

Il caso di Lorenzo Insigne in scadenza di contratto ha iniziato ad attirare attenzioni già dall’estate. Nell’ultima finestra di calciomercato infatti alcune squadra avevano provato ad intavolare trattative per mettere le mani sul talento di napoletane.

Su tutte la più convinta è stata probabilmente l’Inter. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport infatti, alla vigilia dell’attuale stagione calcistica il diesse nerazzurro Beppe Marotta aveva telefonato a De Laurentiis per capire i possibili spiragli.

Dopo alcuni incontri, la proposta è sembrata delinearsi: 15 milioni di euro più l’intero cartellino di Alexis Sanchez. Ovviamente l’offerta è stata rispedita al mittente, con Lorenzo Insigne che è rimasto nella sua squadra del cuore.

Probabile quindi che, se l’accordo per il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne dovesse continuare a non arrivare, l’Inter possa ripresentarsi dall’entourage del calciatore già a gennaio. Da ricordare infatti è che il capitano azzurro, in scadenza contrattuale, sarà libero di firmare con qualsiasi club a partire dalla finestra invernale di calciomercato.

In questi due mesi che ci separano da gennaio comunque potrebbe ancora succedere di tutto. Le parti in gioco sono in fase di stallo ma non è detto che le cose possano cambiare da qui a breve. C’è però bisogno che qualcuno faccia un passo indietro, in una direzione o nell’altra.