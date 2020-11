Napoli, l’Inter ci prova per Milik con uno scambio: offerto Vecino

Aurelio De Laurentiis pensa già al prossimo mercato invernale. Il presidente partenopeo ha intenzione di cedere alcuni degli esuberi attualmente presenti in rosa, e tra questi figura anche Arek Milik.

L’attaccante polacco ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e, in caso di mancata cessione, andrà via a parametro zero.

Nonostante tale possibilità, il presidente azzurro continua a chiedere 20 milioni di euro per una sua cessione.

Nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti, ancora una volta, l’Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro, però, vorrebbe concludere l’affare con uno scambio.

Il calciatore offerto ad Aurelio De Laurentiis è Vecino. Il centrocampista è sempre stato nel mirino del presidente azzurro. Ora, però, è reduce da 5 mesi di infortunio e a centrocampo è già stato acquistato Bakayoko. Inoltre, la dirigenza azzurra preferirebbe un pagamento invece che uno scambio con qualsiasi membro della squadra nerazzurra.