Napoli, l’Inter pensa a Milik: possibile scambio con Eriksen o Nainggolan

Secondo Tuttosport all’orizzonte potrebbe esserci una pazza idea di scambio tra Napoli ed Inter. Non è una notizia che in casa nerazzurra si stia cercando insistentemente un centravanti, così come non è una notizia il fatto che Arkadiusz Milik è da tempo un separato in casa in quel di Castel Volturno.

Ecco allora che l’Inter potrebbe sfruttare l’occasione di mercato per prelevare dagli azzurri l’attaccante polacco. Allo stesso tempo il Napoli potrebbe chiedere in cambio una pedina ai nerazzurri. Nello specifico alla formazione partenopea farebbe molto comodo un trequartista.

In casa nerazzurra nello specifico vi sono due trequartisti in lista di sbarco, ormai considerati quasi fuori rosa. Si tratta di Eriksen e Nainggolan. Entrambi i profili sono molto graditi dalla dirigenza azzurra e dal tecnico Gattuso.

Lo scambio così, al momento solo un’idea, potrebbe divenire una pista concreta a gennaio. Entrambi i club hanno bisogno di cedere le pedine sopra citate e le necessità delle due squadre sembrano incontrarsi alla perfezione con la realizzazione della trattativa.

Resta ora da vedere se ed in che modo l’ipotesi di scambio possa diventare realtà. Quel che appare ovvio è che l’eventuale scambio accontenterebbe tutti, dai club ad i vari calciatori oggetto della trattativa.