Napoli, l’Inter si era avvicinata a Raspadori. Fasano: “De Laurentiis ha chiesto un calciatore in cambio”

Lo scorso mercato estivo la SSC Napoli ha effettuato una mini rivoluzione, con Antonio Conte che ha richiesto diversi calciatori. Diverse, tuttavia, sono le trattative che poi non sono andate a buon fine. Tra queste vi sarebbe anche un possibile scambio di mercato tra Napoli ed Inter.

A rivelare l’indiscrezione di mercato il giornalista Gerardo Fasano, il quale, ai microfoni del portale AreaNapoli.it, ha rivelato la richiesta del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis dopo aver saputo dell’interessamento di Beppe Marotta per uno dei calciatori azzurri: Giacomo Raspadori.

GIACOMO RASPADORI NEL MIRINO DELL’INTER DURANTE LO SCORSO MERCATO ESTIVO. SUL TALENTO PARTENOPEO NON SOLO I NERAZZURRI MA ANCHE LA JUVENTUS DI THIAGO MOTTA. L’ALLENATORE HA SEMPRE APPREZZATO L’ATTACCANTE DEL NAPOLI

“Giacomo Raspadori era finito nel mirino dell’Inter in estate, ma Aurelio De Laurentiis fece una richiesta ‘impossibile’ a Marotta chiedendo Frattesi, calciatore molto gradito a Conte. Raspadori è sempre stato apprezzato da Thiago Motta. Il mister lo voleva anche al Bologna per raggiungere la Champions League. Il tecnico lo avrebbe accolto a braccia aperte anche alla Juventus come vice Valhovic o, in alcune gare, per giocare accanto al serbo”, ha rivelato Fasano.