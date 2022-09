Napoli – Liverpool: le probabili formazioni

Questa sera ci sarà l’esordio del Napoli in Champions League 2022/2023 alle ore 21:00. Gli azzurri ospiteranno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Liverpool di Klopp.

Sarà l’occasione per vedere la nuova rosa azzurra, reduce da un’importante vittoria in Serie A contro la Lazio, in azione in campo europeo ma soprattutto ci sarà l’opportunità per il georgiano Kvaratskhelia di vivere, finalmente il sogno della Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

Secondo le ultime indiscrezioni, Spalletti sembra voler evitare il turnover proposto nelle prime giornate di campionato ed è, quindi, orientato a schierare la stessa formazione proposta contro la Lazio, resta però in dubbio la partecipazione di Osimhen che potrebbe essere sostituito da Simeone o Raspadori in un ruolo di “falso nove”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen (Simeone/Raspadori), Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All.: Klopp.