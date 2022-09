Napoli – Liverpool: le probabili formazioni

L’esordio del Napoli in Champions League 2022/2023 ci sarà mercoledì 7 settembre alle ore 21:00. Gli azzurri ospiteranno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Liverpool di Klopp.

Sarà l’occasione per vedere la nuova rosa azzurra, reduce da un’importante vittoria in Serie A contro la Lazio, in azione in campo europeo ma soprattutto ci sarà l’opportunità per il georgiano Kvaratskhelia di vivere, finalmente, quello che aveva definito qualche mese fa ”un sogno”.

DIRETTA STREAMING

Il big match tra gli azzurri e i Red Devils andrà in onda in streaming su Amazon Prime e sarà visibile, quindi, da tv, smatphone e tablet per i clienti Amazon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il mister Luciano Spalletti sembra intenzionato a ritornare allo schema del 4-3-3.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.