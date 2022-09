Napoli – Liverpool: tifosi inglesi aggrediscono i passanti

Il Napoli ieri ha portato a casa un’importante vittoria nell’esordio in Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno messo a punto ben quattro reti firmate Zielinski, Anguissa e Simeone contro il Liverpool di Klopp costretto a tornare a casa con una sconfitta tra le mani.

E’ stata, naturalmente, festa per i 50mila tifosi presenti allo stadio per questa vittoria ma non sono mancati scontri con la tifoseria avversaria. La follia inglese si è consumata tra le strade di Napoli al termine del match quando sono stati aggrediti violentemente dei passanti con bastoni, mazze e sedie. Nel giro di pochi minuti in rete è stato diffuso il video della violenza ed è stata immediatamente avvertita la polizia.

In occasione della trasferta, il club inglese aveva anche pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato destinato ai tifosi in modo da cercare di gestire con tranquillità la situazione. Al momento, comunque, sono stati denunciati quattro tifosi del Liverpool per quanto accaduto.