Napoli, Llorente ai saluti: sarà un giocatore dell’Udinese, la richiesta a Gattuso

Il calciomercato in entrata di gennaio non ha riservato molte sorprese. Le squadre sono infatti in rosso e non possono permettersi nuovi acquisti costosi. Anche il Napoli, fino a questo momento, è ancora fermo.

Sul fronte mercato in uscita, invece, la società azzurra sta facendo gli straordinari. Dopo aver ceduto Arek Milik al Marsiglia, Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere altre trattative prima del gong finale, su tutti Fernando Llorente e Kevin Malcuit.

Dopo la ripresa di Victor Osimhen, infatti, Llorente non avrà più spazio al centro dell’attacco.

Lo stesso ex attaccante della Juventus avrebbe chiesto a Gattuso e alla società di andare via non appena Osimhen si sarebbe ripreso. E, secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa con l’Udinese sarebbe ormai conclusa.

Nelle prossime ore il giocatore farà le valigie per andare via da Napoli e trasferirsi ad Udine. È probabile che non si presenterà nemmeno al prossimo allenamento a Castel Volturno dal momento che la trattativa viaggia ormai spedita.