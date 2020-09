Napoli, Llorente in bilico tra il ritorno in Spagna ed il Benevento

Le ultime notizie di calciomercato del Napoli in uscita riguardano lo spagnolo Fernando Llorente, in bilico da un po’ di settimane tra le varie squadre che se lo contendono.

Fino a qualche giorno fa avevamo parlato di fonti attendibili che lo vedevano ormai ad un passo dall’Inter, soprattutto in virtù del legame tra lo stesso giocatore ed il mister Antonio Conte.

Secondo pareri più recenti, invece, in particolare secondo le ricostruzioni di Valter De maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante sarebbe tutt’altro che prossimo al club nerazzurro.

Secondo De Maggio lo spagnolo sarebbe attualmente finito in particolare nel mirino del Benevento, e se l’affare non dovesse andare in porto Llorente sarebbe anche disposto ad un ritorno in Spagna.

Sempre a proposito del fronte cessioni sarebbe ormai chiusa per Milik alla Roma, secondo un’operazione da 25 milioni + bonus.