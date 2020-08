Napoli, Llorente in uscita: su di lui Schalke 04, Villareal, Genoa e Benevento

Non è una notizia ormai: Fernando Llorente è in uscita dal Napoli e sta cercando dunque una sistemazione altrove. Al momento non vi è nulla di concreto ma appare chiaro che lo spagnolo sia uno di quei calciatori in esubero di cui la squadra azzurra sta cercando di liberarsi al più presto.

Immaginare la meta di destinazione del centravanti spagnolo non è però per nulla facile. L’interesse più recente registratosi per il calciatore viene dalla Germania: si tratta dello Schalke 04. La squadra della Bundesliga ha sondato con il Napoli il nome di Llorente come profilo low cost per il reparto offensivo.

A non entusiasmare però la squadra tedesca, così come le altre contendenti, è l’aspetto anagrafico. Fernando Llorente è infatti 35enne e ovviamente non è proprio nel fior fiore della sua carriera calcistica. Sempre recentemente comunque è spuntata anche una pista spagnola sulle sue tracce: si tratta del Villareal.

Non mancano inoltre interessi italiani: su tutti vi sono il Benevento ed il Genoa. La squadra campana appare più affascinata dal nome del calciatore ed i discorsi tra i club sembrano già avviati. Da non escludere comunque l’ipotesi che vede Llorente rescindere consensualmente il proprio contratto con il Napoli.

Così facendo il club partenopeo, pur non guadagnando il valore del cartellino per l’eventuale cessione, si libererebbe di un ingaggio importante. Allo stesso tempo i club interessati a Llorente sarebbero molto facilitati nell’acquistare le sue prestazione sportive, non dovendo trattare con alcun club.