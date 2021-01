Napoli, Llorente va gratis all’Udinese: mossa strategica per arrivare a De Paul

Fernando Llorente passa in prestito gratuito all’Udinese a meno di dieci giorni dalla fine del calciomercato invernale. Lo spagnolo, chiamato in causa in questa stagione per soli 56 minuti in cinque match, cercherà in Friuli di rilanciarsi in attesa della prossima sfida professionale. La mossa è solo l’ultimo stratagemma con cui De Laurentiis ha intenzione di far saltare il banco in vista dell’assalto all’argentino De Paul, vecchio pupillo della dirigenza azzurra e più volte cercato.

Una scelta particolare del Napoli che dopo il pagamento degli stipendi arretrati e la liberatoria per la famosa questione dell’ammutinamento libera la strada al giocatore per il passaggio ai bianconeri di Gotti. Eppure con una lettura che rasenta la più raffinata strategia militare il patron azzurro piazza la zampata perfetta per l’arrivo in estate del top player dei friulani.

Lunedì, dopo le visite mediche di rito, verrà apposta la firma sul contratto con cui Llorente si legherà all’Udinese fino alla fine della stagione. Il futuro del basco dunque diventa immediatamente chiaro. Solo qualche giorno fa, infatti, c’erano tantissime voci di un suo passaggio addirittura alla Juventus o alla Roma alla ricerca dell’ariete ex Athletic Bilbao. Oggi viene messa la parola fine su tutti i vari rumor di mercato con una mossa a sorpresa.

Solo qualche giorno fa invece avevamo dato la notizia secondo cui il futuro di Llorente fosse legato a doppio filo agli esiti del tampone di Victor Osimhen. Qualora il nigeriano si fosse finalmente negativizzato dal Covid-19 allora sarebbe stato dato il “permesso” allo spagnolo di lasciare la truppa di Gattuso.

Stando a quanto detto nei giorni scorsi, evidentemente le condizioni dell’ex Lille stanno migliorando tanto da instillare nella società una certa tranquillità. Questo ha permesso il grande movimento nel reparto offensivo che farà guadagnare al Napoli una sorta di diritto di prelazione su uno dei più fulgidi talenti della Serie A sulla trequarti.