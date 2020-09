Napoli, Llorente verso lo Spezia: manca solo il sì del calciatore

Ciro Venerato, giornalista RAI molto spesso vicino alle tematiche che riguardano il Napoli calcio, ha rilasciato oggi alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli.

Oggetto delle parole del giornalista sono stati tre casi spinosi, protagonisti del mercato azzurro: i destini di Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik e Fernando Llorente. Tutti e tre i calciatori, chi più e chi meno, potrebbero lasciare Napoli.

Il nome che tiene più in apprensione i tifosi napoletani è quello di Koulibaly. Il difensore senegalese sembra ora vicino alla permanenza, così come dichiarato dallo stesso direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma la sua cessione non è da escludere a priori. Ecco le parole di Venerato a tal proposito.

“Non mi fido di Leonardo. Lui ha detto che il club francese non ha la forza economica per andare su Kalidou, ma non ne sono troppo convinto. Aspettiamo almeno fino a mercoledì, giovedì. Il City ha preso Ruben Dias”.

Poi su Milik il giornalista ha commentato così: “Il polacco è destinato ad andare in Premier League. Ci sono ottime possibilità che il centravanti vada in Inghilterra”. Infine Ciro Venerato ha detto la sua anche sulla cessione minore che dovrebbe riguardare Fernando Llorente: “Lo Spezia ha offerto 2.8 milioni di euro a stagione. Il Napoli ha detto già di sì, sarebbe disposto a darlo via gratis. Ora va convinto il ragazzo a cambiare squadra”.