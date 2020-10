Napoli, Llorente via a gennaio: ecco la volontà dello spagnolo

Nelle ultime ore il Mattino ha parlato della situazione che lega Fernando Llorente al Napoli. Il centravanti spagnolo è in scadenza a giugno 2021 e quindi a gennaio sarà libero di firmare per altri club. Questa però non è l’unica opzione poiché all’orizzonte resta vivissima la rescissione contrattuale.

Il centravanti spagnolo comunque intende trasferirsi in un club di spessore, pronto a portare con sé una gran dose di esperienza. La priorità al momento sembra quella di rimanere in Italia, non sono escluse però piste straniere.

In particolare sono forti le sirene spagnole, soprattutto quelle riguardanti un eventuale ritorno all’Athletic Bilbao. Insomma, ciò che è certo, come era prevedibile da ormai un bel po’ di tempo, è che la parentesi partenopea di Fernando Llorente è ormai giunta al termine.

Un ottimo inizio con Carlo Ancelotti, che lo aveva richiesto per aggiungere un po’ d’esperienza e peso al reparto offensivo, poi poco più nulla. Di lui i tifosi napoletani ricorderanno probabilmente a lungo il gol del definitivo 2-0 messo a segno contro il Liverpool nella notte europea al San Paolo.

Fernando Llorente è ora pronto a voltare pagina e cominciare una nuova avventura. Resta solo da capire quale sarà il club scelto dal centravanti spagnolo, che a Napoli lascerà comunque un bel ricordo da professionista vero.