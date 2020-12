Napoli, Llorente via a gennaio solo a determinate condizioni: i dettagli

Fernando Llorente continua ad essere un caso in quel di Napoli. La punta, arrivata sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, è lentamente sparito dai radar tanto da essere messo fuori rosa. Il suo rinnovo contrattuale appare impossibile e l’unica fine appare lo svincolo automatico al termine del contratto.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe comunque aperto alla possibilità di rescissione anticipata del calciatore, il quale potrebbe così liberamente cambiare squadra già a gennaio. Vi è però un’unica condizione: al calciatore dovrà pervenire un’offerta di trasferimento immediata.

Soddisfatta tale condizione, il Napoli lascerà andare a 0 il proprio centravanti. L’ostacolo più grande di tutta la situazione è però rappresentato dall’ingaggio di Llorente. L’ex Bilbao guadagna infatti 3 milioni netti a stagione: troppi per le squadre di Serie A che si erano mosse sulle sue orme.

La permanenza di Fernando Llorente alle pendici del Vesuvio ha comunque i mesi contanti: se non sarà a gennaio, la separazione avverrà comunque a giugno. Eppure ora la storia tra club e calciatore potrebbe regalare un risvolto inaspettato: i gravi infortuni di Victor Osimhen e di Dries Mertens hanno reso Andrea Petagna l’unico centravanti disponibile in rosa.

Non è da escludere quindi un arruolamento in rosa proprio di Fernando Llorente a far da vice a Petagna: il centravanti spagnolo potrebbe sfruttare l’occasione per mettere minuti nelle gambe e riprendere la forma in vista della sua prossima avventura calcistica.